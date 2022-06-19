YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Tercih listesi...
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavında ter döken öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM konu hakkında son dakika açıklamada bulunacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Tercih listesi...
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavının oturumları 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavda ter döken öğrenciler sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Tercih listesi...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
ÜNİVERSİTE SINAVI 2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS'DE BARAJ OLACAK MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.
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