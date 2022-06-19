YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavının oturumları 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavda ter döken öğrenciler sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Tercih listesi...