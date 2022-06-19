YKS 2022 NET PUAN HESAPLAMA PÜF NOKTASI: YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İyi bir üniversitede istedikleri bölümü okumak için zorlu ve yorucu bir maratondan çıkan adaylar bugünkü oturumların ardından alacakları sayısal, sözel ve eşitağırlık puanlarını hesaplamak istiyor. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün düzenlenecek olan AYT ve YDT oturumlarıyla birlikte adaylar yerleşme puanlarını ve sıralamalarını hesaplamak üzere YKS net puan hesaplama robotu için detayları merak ediyor. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?
Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.
HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR?
TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.
SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.
2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.
Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.
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- YKS 2022 NET PUAN HESAPLAMA PÜF NOKTASI: YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
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