YÖK son dakika duyurdu! Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler hangi tarihte açıklanacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercihleri 5 Ağustos itibarıyla son bulurken, aldığı puan ölçüsünde tercihlerini gerçekleştiren üniversite adayları tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler hangi tarihte açıklanacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler hangi tarihte açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıt tarihleri, YKS sınavının sona ermesinin ardından sıklıkla araştırılır oldu. YKS tercih döneminin ardından, tercih sonuçlarını bekleyen adaylar, üniversite kayıt tarihleri için gözünü Yükseköğretim Kurulu'na çevirdi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler hangi tarihte açıklanacak?
YKS 2022 TERCİHLERİ SONA ERDİ!
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayadı. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleştirdi.
2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,
Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,
Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
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