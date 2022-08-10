PMYO sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi 2022 PMYO fiziki yeterlilik parkur mülakat tarihi açıklandı mı?

POLİS AKADEMİSİ SINAV AŞAMALARI NASIL İLERLEYECEK?

Adaylar, PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.