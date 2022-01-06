YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? İşte liste...

Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Bu süreçte YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? İşte liste...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir dizi ziyaret için Kars'taydı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, daha sonra Kafkas Üniversitesi'nde senato toplantısına katıldı.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun brifingi sonrası konuşan Prof. Dr. Özvar, son dönemde yükselişe geçen vakaların eğitim sürecini etkileyip, etkilenmeyeceği yönünde değerlendirmede bulundu.