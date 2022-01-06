ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, geçtiğimiz hafta tamamladıkları güz dönemi final sınavlarının sonuçları için araştırma yapıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sonuçlar son dakika olarak duyuruldu. İşte, ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları...

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

Güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Salı (11 Ocak 2022) günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF 2021-2022 GÜZ YARIYILI FİNAL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ