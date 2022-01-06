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ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak?

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ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları açıklandı. ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyordu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sonuçlar son dakika olarak duyuruldu. İşte, ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, geçtiğimiz hafta tamamladıkları güz dönemi final sınavlarının sonuçları için araştırma yapıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sonuçlar son dakika olarak duyuruldu. İşte, ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları...

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

Güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Salı (11 Ocak 2022) günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF 2021-2022 GÜZ YARIYILI FİNAL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz için öncelikle web tarayıcınızın adres satırına lms3.ataaof.edu.tr yazarak ulaşılır.

LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "SONUÇİTİRAZI" butonu tıklanır.

İtirazda bulunmak istediğiniz sınav için gerekli alanları doldurduktan sonra "İTİRAZIKAYDET" butonuna tıklayarak itirazınızı gönderebilirsiniz.

Gönderdiğiniz sonuç itirazları değerlendirilip, gerekli optik incelemeleri sonucunda geri dönüşler ders bazlı olarak anlık olarak görüntülenecektir.

ATA AÖF 2022 BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, bahar dönemi ders kayıtlarını gerçekleştirecekler. Bahar dönemi ders kayıtları 14 Şubat 2022 - 20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2022 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF tarafından açıklanan akademik takvime göre;

Bahar dönemi ara sınavları: 09 Nisan - 10 Nisan 2022

Dönem sonu sınavları: 28 Mayıs - 29 Mayıs 2022

Bütünleme sınavlar: 02 Temmuz - 03 Temmuz 2022

Üç ders sınavı ise 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

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