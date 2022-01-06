AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak? AÖL 2022 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınav tarihlerini açıkladı. 2021-2022 2. dönem AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak? AÖL 2022 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Online, e-sınav...