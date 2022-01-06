AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak? AÖL 2022 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Online, e-sınav...
AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık lise öğrencileri 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Diğer yandan kayıt tarihleri için gelecek açıklamalarda yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak? AÖL 2022 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Online, e-sınav...
AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak? AÖL 2022 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınav tarihlerini açıkladı. 2021-2022 2. dönem AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak? AÖL 2022 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Online, e-sınav...
AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.
2021-2022 2. dönem kayıtlarının da, kısa süre içinde başlayacağı tahmin ediliyor.
AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
* http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.
* Sol tarafta yer alan ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülünü seçiniz.
* Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.
* Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız. Seçtiğiniz dersler bir alt tabloya atanacaktır.
* Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.
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