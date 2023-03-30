YÖK ne zaman açıklama yapacak? Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023?

Alınan yeni kararlar;



Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak gerçekleştirdik. Buradan gerek Deprem felaketinin ardından göstermiş oldukları fedakarlıklar, gerekse uzaktan eğitimle gösterdikleri sabır ile bizleri gururlandıran öğrencilere çok teşekkür etmek isterim..

3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmak şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine