YÖK ne zaman açıklama yapacak? Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023?
"Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında okulların eğitim ve öğretim takvimine ara verildi. Üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar, konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023? YÖK ne zaman açıklama yapacak?
"Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023? YÖK ne zaman açıklama yapacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde eğitim ve öğretim için son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023? YÖK ne zaman açıklama yapacak?
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME AÇILACAK MI?
YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:
''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."
EROL ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELER HAKKINDA AÇIKLAMA!
2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklamalarda bulundu.
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerinde görev yapan idari personel sayısı ise 30 bin civarındadır. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 4 binanın yıkık 127 binanın ağır hasarlı, 642 binanın hasarsız olduğunu görüyoruz..
Alınan yeni kararlar;
Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak gerçekleştirdik. Buradan gerek Deprem felaketinin ardından göstermiş oldukları fedakarlıklar, gerekse uzaktan eğitimle gösterdikleri sabır ile bizleri gururlandıran öğrencilere çok teşekkür etmek isterim..
3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmak şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine
Yüksek eğitim kurumlarının bir dersi hem uzaktan hem de yüz yüze verilmesine kararları ilgili kurumlarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına.
Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamamalarının üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev vb. yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim döneminde yüz yüze yapılabilmesine.
Bahar dönemindeki sınavların uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi yapılmasına.
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