Çorum ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? 30 Mart Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
"Çorum ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir çok ilde olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Sert hava şartları ardından Valilik açıklamaları da gelmeye başladı. Peki, Çorum ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? 30 Mart Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
"Çorum ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? 30 Mart Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yozgat Valiliği, ilde etkili olan yoğu kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullara ara verildiğine dair açıklamada bulundu. Peki, Çorum ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? 30 Mart Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
YARIN (30 MART) YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
ÇORUM VE YOZGAT'TA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Okulların kar tatili olduğuna yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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