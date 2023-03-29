"Çorum ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? 30 Mart Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yozgat Valiliği, ilde etkili olan yoğu kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullara ara verildiğine dair açıklamada bulundu. Peki, Çorum ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? 30 Mart Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...