MSÜ sınav giriş yeri öğrenme ekranı! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav kaç net, kaç puan?

Öğrencilere sınavlarda Türkçe ve Matematik derslerinden 40'ar, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilimler derslerinden 20'şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Öğrencilerin kendilerine yöneltilen soruları yanıtlaması için MSÜ sınav süresi 165 dakika olarak belirlendi.