MSÜ sınav giriş yeri öğrenme ekranı! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav kaç net, kaç puan?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi sınav giriş yerleri araştırılıyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ÖSYM AİS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Şimdi ise adaylar, sınava dair detayları sorguluyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, merak edilenler...
MSÜ sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek olan adaylar araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusunda MSÜ sınav yerlerinin açıklandığı bildirildi. Peki MSÜ ne zaman, saat kaçta? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri nasıl öğrenilir? İşte, Milli Savunma Üniversitesi sınavı hakkında tüm merak edilenler...
2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan Pazar günü saat 10.15'de başlayacak.
Öğrencilere sınavlarda Türkçe ve Matematik derslerinden 40'ar, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilimler derslerinden 20'şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Öğrencilerin kendilerine yöneltilen soruları yanıtlaması için MSÜ sınav süresi 165 dakika olarak belirlendi.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenciler, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilir. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Ayrıca sınav günü adaylar belgelerini yanında bulundurmalıdır.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENME EKRANI!
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
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- MSÜ sınav giriş yeri öğrenme ekranı! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav kaç net, kaç puan?
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