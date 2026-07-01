YÖK lisansüstü başvuru şartları neler? 70 puan barajı ve sınav kriterleri
YÖK'ün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre öncelikli alanlardaki doktora programlarına başvuracak adaylar merkezi yazılı sınavla değerlendirilecek. Yazılı sınavda 70 puan barajı uygulanırken, başarılı adaylar araştırma görevlisi kadrolarına atanabilecek. Doğum yapan lisansüstü öğrencilere ise talep etmeleri halinde iki dönem ek süre verilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora başvuruları ile lisansüstü eğitim süreçlerinde uygulanacak kuralları belirledi. Öncelikli alanlarda doktora programlarına kabul sürecine merkezi yazılı sınav eklenirken, sınavdan en az 70 puan alma şartı yer alıyor. Yönetmelikte ayrıca doğum yapan lisansüstü öğrencilerin iki dönem ek süre kullanabilmesine de imkan tanınıyor.
ÖNCELİKLİ ALANLARDA MERKEZİ YAZILI SINAV UYGULANIYOR
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki doktora programlarına başvuracak adaylar, belirlenen değerlendirme kriterlerine göre merkezi yazılı sınava katılacak. Yazılı sınava çağrılacak adaylar; ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u esas alınarak sıralanacak. Sınava, ilan edilen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday davet edilecek.
70 PUAN BARAJI GETİRİLDİ
Merkezi yazılı sınav, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Düzenlemeye göre yazılı sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilecek ve doktora programına yerleşme sürecine devam edemeyecek.
Doktora programına yerleştirmede uygulanacak nihai değerlendirme puanı ise şu kriterlerden oluşacak:
- ALES puanı: %25
- Lisans mezuniyet notu: %25
- Yabancı dil puanı: %20
- Merkezi yazılı sınav puanı: %30
BAŞARILI ADAYLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLABİLECEK
Düzenleme kapsamında doktora eğitimine kabul edilen adayların, öncelikli alanlar için açılan araştırma görevlisi kadrolarına yürürlükteki mevzuat doğrultusunda atanması yapılacak. Bu uygulamayla, özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
DOĞUM YAPAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE İKİ DÖNEM EK SÜRE
Doğum yapan lisansüstü öğrenciler, talepte bulunmaları halinde doğum sonrası iki dönem ek süre kullanabilecek. Verilecek bu süre öğrencilerin azami öğrenim süresinden düşülmeyecek.