YÖK lisansüstü başvuru şartları neler? 70 puan barajı ve sınav kriterleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora başvuruları ile lisansüstü eğitim süreçlerinde uygulanacak kuralları belirledi. Öncelikli alanlarda doktora programlarına kabul sürecine merkezi yazılı sınav eklenirken, sınavdan en az 70 puan alma şartı yer alıyor. Yönetmelikte ayrıca doğum yapan lisansüstü öğrencilerin iki dönem ek süre kullanabilmesine de imkan tanınıyor.

Doktora programına yerleştirmede yazılı sınav sonucu ile ALES, yabancı dil ve lisans mezuniyet notu birlikte değerlendirilecek. (Görsel: A Haber)

ÖNCELİKLİ ALANLARDA MERKEZİ YAZILI SINAV UYGULANIYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki doktora programlarına başvuracak adaylar, belirlenen değerlendirme kriterlerine göre merkezi yazılı sınava katılacak. Yazılı sınava çağrılacak adaylar; ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u esas alınarak sıralanacak. Sınava, ilan edilen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday davet edilecek.

70 PUAN BARAJI GETİRİLDİ

Merkezi yazılı sınav, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Düzenlemeye göre yazılı sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilecek ve doktora programına yerleşme sürecine devam edemeyecek.

Doktora programına yerleştirmede uygulanacak nihai değerlendirme puanı ise şu kriterlerden oluşacak:

ALES puanı: %25

Lisans mezuniyet notu: %25

Yabancı dil puanı: %20

Merkezi yazılı sınav puanı: %30

Öncelikli alanlarda doktora hakkı kazanan adaylar, yürürlükteki mevzuat kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atanabilecek. (Foto: AA)

BAŞARILI ADAYLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLABİLECEK

Düzenleme kapsamında doktora eğitimine kabul edilen adayların, öncelikli alanlar için açılan araştırma görevlisi kadrolarına yürürlükteki mevzuat doğrultusunda atanması yapılacak. Bu uygulamayla, özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.