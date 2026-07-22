YÖK, üniversitelerde 16 yeni programın 2026-2027 döneminde ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Düzenleme, bu yıl üniversite tercihi yapacak adayları doğrudan ilgilendiriyor. Yedisi lisans, dokuzu ön lisans düzeyindeki programlar; teknoloji, dijitalleşme ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacına göre planlandı. Adayların bölüm adının yanında ders içeriğini, uygulama imkanlarını da değerlendirmesi gerekiyor.

YÖK, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans programını ilk kez öğrenci kabulüne açıyor. (Görsel ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

16 YENİ PROGRAM TERCİH KILAVUZUNA EKLENDİ

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerdeki bölüm çeşitliliğini teknoloji ve istihdam alanlarında yaşanan değişime göre genişletiyor. Bu kapsamda 16 yeni program, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul ediyor.

Programların 7'si lisans, 9'u ise ön lisans düzeyinde açılıyor. Yeni bölümlere ilişkin üniversite, kontenjan, puan türü ve özel koşul bilgileri 2026 tercih kılavuzunda adaylarla paylaşıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim planlamasında Türkiye'nin istihdam ihtiyacının, gelecekte öne çıkması beklenen mesleklerin ve insan kaynağının doğru alanlara yönlendirilmesinin dikkate alındığını belirtti.

Yeni üniversite programları yapay zeka, biyoteknoloji, dijital oyun ve mobil güvenlik gibi geleceğin meslek alanlarına odaklanıyor. (Foto: A Haber)

YAPAY ZEKA SOSYAL BİLİMLERLE BULUŞUYOR

Bu yıl ilk kez açılacak lisans programları arasında en dikkat çekici yeniliklerden biri, yapay zekanın sosyal bilimlerle bir araya getirildiği bölümler oldu. "Tarih ve Yapay Zeka", "Felsefe ve Yapay Zeka" ile "İşletme ve Yapay Zeka" programları sayesinde öğrencilerin hem kendi alanlarında uzmanlaşması hem de yapay zeka teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.

YÖK, bu adımla yapay zekanın yalnızca mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmamasını, farklı disiplinlere de entegre edilmesini amaçlıyor.

Yapay zekayla ilişkili programların sayısı 171 üniversitede 785’e ulaşırken eğitim kapasitesi birkaç yıl içinde yedi kat arttı. (Foto: A Haber)

YAPAY ZEKA PROGRAMLARININ SAYISI 785'E ULAŞTI

YÖK verilerine göre son üç yılda yapay zeka, sağlıkta ve tarımda dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sektör ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 70 yeni program açıldı.

Yapay zekayla ilişkili programların sayısı 171 üniversitede 785'e ulaştı. Bu bölümlerin toplam eğitim kapasitesi birkaç yıl içinde yedi kat büyürken bazı programlar ilk mezunlarını vermeye başladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek doluluk oranlarına ulaştığını belirterek adaylara yeni bölümleri ayrıntılı incelemeleri çağrısında bulundu. (Görsel: A Haber)

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN DÖNÜŞÜM MESAJI

Programların öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü ve yüksek doluluk oranlarıyla tercih edildiğini belirten Özvar, "Bu tablo, gençlerimizin geleceğin mesleklerine ne kadar bilinçli bir şekilde yöneldiğini açıkça göstermektedir. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özvar ayrıca YÖK'ün tercih döneminde öğrencilerin doğru ve sağlıklı karar verebilmeleri için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü de kaydetti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce yaptığı açıklamalarda yeni programların Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Yükseköğretimde teknoloji, dijitalleşme ve istihdam odaklı dönüşümün kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk."

Çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen programların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüzün şartlarıyla artık uyumu kalmamış, mezunlarına imkan vermeyen ne istihdamla ne de akademik üretkenlikle bağı kalan programlarda ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Dönüşüm sürecini aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."