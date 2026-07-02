MEB'den lise öğrencilerine yaz tavsiyeleri: YKS adayları için 23 etkinlik önerisi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yaz Tatili Rehberi" erişime açıldı. Lise öğrencilerine yönelik hazırlanan rehber, yaz tatilinin planlı ve dengeli geçirilmesini destekleyen öneriler sunarken, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor. Rehberde günlük hayatta uygulanabilecek farklı ihtiyaçlara uygun 23 etkinlik bulunuyor.

MEB'in hazırladığı içerikler, öğrencilerin yaz tatilini planlı ve verimli değerlendirmesine katkı sunuyor. (Görsel: A Haber)

MEB'DEN YAZ TATİLİ REHBERİ: KEŞFET, ÖĞREN, EĞLEN

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber, yaz tatilini yalnızca dinlenme veya ders çalışma süreci olarak değerlendirmiyor. Öğrencilerin kendilerini tanıyabilecekleri, yeni deneyimler kazanabilecekleri ve ilgi alanlarını geliştirebilecekleri bir dönem olarak ele alıyor.

"Keşfet, öğren, eğlen" yaklaşımıyla hazırlanan içerikte öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik önerilere yer veriliyor. Her öğrencinin öğrenme sürecinin farklı olduğu vurgulanırken, yaz tatilinin bireysel ihtiyaçlara göre planlanması hedefleniyor.