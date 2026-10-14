(AA)

KATILIM VE BAŞARI BELGESİ NASIL ALINACAK?

Programda katılımcıların devam durumu ve kısa sınav sonuçları da takip edilecek. Her dönem için iki telafisiz ve üç telafili devamsızlık hakkı bulunacak. Devamsızlık sınırını aşmayan katılımcılar, program sonunda katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Kısa sınav (quiz) ortalaması 50 ve üzerinde olanlara ise başarı belgesi verilecek. Böylece program, yalnızca derslere katılımı değil, eğitim sürecindeki başarıyı da değerlendirecek.