Üniversite şartı aranmıyor! YÖK’ün ücretsiz eğitim programı bugün başlıyor
YÖK’ün Dijital Üniversite Platformu için başvurular bugün saat 17.00’de açılıyor. Yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında 16 ücretsiz çevrim içi modül sunulacak. 18 yaşını dolduran adaylar, herhangi bir ön koşul olmadan 20 Ekim’e kadar en fazla iki modül için başvuru yapabilecek.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerdeki akademik birikimi daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Üniversite Platformu'nda başvuru süreci bugün başlıyor. Saat 17.00'de açılacak başvuru ekranı, 20 Ekim'e kadar açık kalacak.
BAŞVURULAR BUGÜN SAAT 17.00'DA AÇILACAK
Geçen yıl Veri Analizi Okulu adıyla başlatılan program, kapsamının genişletilmesiyle 2026-2027 akademik yılında Dijital Üniversite Platformu adı altında devam edecek. Başvurular 14 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak ve 20 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
Programa katılmak isteyenler, dijitaluniversiteplatformu.org adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu platformda başvuru ve eğitim süreci için herhangi bir ücret alınmayacak.
ÜÇ OKULDA 16 EĞİTİM MODÜLÜ SUNULACAK
Platform, farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen adayları üç ayrı okul çatısı altında buluşturacak. Yapay zekadan istatistiğe, iklim politikalarından temiz enerji teknolojilerine kadar uzanan eğitim programı hem akademik hem de mesleki gelişime katkı sağlamayı hedefliyor.
- Yapay Zeka Okulu: Makine öğrenmesi, yapay zeka araçlarının kullanımı ve modern yazılım geliştirme alanlarında üç modül sunulacak.
- Veri Analizi Okulu: Temel istatistik, panel veri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beşeri bilimler, psikometri, biyoistatistik ve veri analitiği başlıklarında yedi modül yer alacak.
- Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu: İklim değişikliği ve küresel politikalar, kurumsal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans ekosistemi, sosyal sürdürülebilirlik ve temiz enerji teknolojileri olmak üzere altı modül açılacak.