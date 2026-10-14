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Üniversite şartı aranmıyor! YÖK’ün ücretsiz eğitim programı bugün başlıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üniversite şartı aranmıyor! YÖK’ün ücretsiz eğitim programı bugün başlıyor

YÖK’ün Dijital Üniversite Platformu için başvurular bugün saat 17.00’de açılıyor. Yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında 16 ücretsiz çevrim içi modül sunulacak. 18 yaşını dolduran adaylar, herhangi bir ön koşul olmadan 20 Ekim’e kadar en fazla iki modül için başvuru yapabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerdeki akademik birikimi daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Üniversite Platformu'nda başvuru süreci bugün başlıyor. Saat 17.00'de açılacak başvuru ekranı, 20 Ekim'e kadar açık kalacak.

Üniversite şartı aranmıyor! YÖK’ün ücretsiz eğitim programı bugün başlıyor - 1

BAŞVURULAR BUGÜN SAAT 17.00'DA AÇILACAK

Geçen yıl Veri Analizi Okulu adıyla başlatılan program, kapsamının genişletilmesiyle 2026-2027 akademik yılında Dijital Üniversite Platformu adı altında devam edecek. Başvurular 14 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak ve 20 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

Programa katılmak isteyenler, dijitaluniversiteplatformu.org adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu platformda başvuru ve eğitim süreci için herhangi bir ücret alınmayacak.

(A Haber)(A Haber)

ÜÇ OKULDA 16 EĞİTİM MODÜLÜ SUNULACAK

Platform, farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen adayları üç ayrı okul çatısı altında buluşturacak. Yapay zekadan istatistiğe, iklim politikalarından temiz enerji teknolojilerine kadar uzanan eğitim programı hem akademik hem de mesleki gelişime katkı sağlamayı hedefliyor.

  • Yapay Zeka Okulu: Makine öğrenmesi, yapay zeka araçlarının kullanımı ve modern yazılım geliştirme alanlarında üç modül sunulacak.
  • Veri Analizi Okulu: Temel istatistik, panel veri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beşeri bilimler, psikometri, biyoistatistik ve veri analitiği başlıklarında yedi modül yer alacak.
  • Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu: İklim değişikliği ve küresel politikalar, kurumsal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans ekosistemi, sosyal sürdürülebilirlik ve temiz enerji teknolojileri olmak üzere altı modül açılacak.

(A Haber)(A Haber)

DİJİTAL ÜNİVERSİTE PLATFORMU'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Platforma başvurmak için belirli bir bölümden mezun olma veya önceden ilgili alanda eğitim alma şartı aranmayacak. 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabilecek.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra akademisyenler, bağımsız araştırmacılar ve kamu, özel sektör ya da sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar da programa katılabilecek. Veri analizi, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında kendini geliştirmek isteyen adaylar da başvuru yapabilecek. Adaylar, ilgi alanlarına göre en fazla iki eğitim modülü seçebilecek. Bununla birlikte kontenjanlar sınırlı tutulacak ve başvurular belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre incelenecek.

(A Haber)(A Haber)

BAŞVURULAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK?

Başvuruların değerlendirilmesinde adayların eğitim durumu ve akademik geçmişinin yanı sıra İngilizce seviyesi ile motivasyon mektubu gibi ölçütler dikkate alınacak. Öğrencilerin devam ettikleri eğitim programındaki, mezunların ise son mezun oldukları eğitim seviyesindeki not ortalamaları değerlendirme sürecinde kullanılacak.

Program iki dönemden oluşacak ve yaklaşık 24 hafta sürecek. Eğitimler çevrim içi yapılacak; ortak temel derslerin ardından katılımcılar seçtikleri alanlara yönelik modüllere geçecek.

(A Haber)(A Haber)

DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuruların bugün açılması, derslerin de bugün başlayacağı anlamına gelmiyor. Programın eğitim takvimi kasım ayında başlayacak.

Tüm modüllerin katılımına açık ortak açılış dersi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek. Dersler daha sonra haftada bir gün, üç saatlik oturumlar halinde devam edecek.

(AA)(AA)

KATILIM VE BAŞARI BELGESİ NASIL ALINACAK?

Programda katılımcıların devam durumu ve kısa sınav sonuçları da takip edilecek. Her dönem için iki telafisiz ve üç telafili devamsızlık hakkı bulunacak. Devamsızlık sınırını aşmayan katılımcılar, program sonunda katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Kısa sınav (quiz) ortalaması 50 ve üzerinde olanlara ise başarı belgesi verilecek. Böylece program, yalnızca derslere katılımı değil, eğitim sürecindeki başarıyı da değerlendirecek.

(AA)(AA)

BEŞ ÜNİVERSİTENİN KATKISIYLA YÜRÜTÜLECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğündeki Dijital Üniversite Platformu, beş üniversitenin katkısıyla hayata geçiriliyor. Programın koordinasyonunu iki üniversite üstlenirken üç üniversite de akademik destek sağlıyor.

Platformun yürütülmesinde görev alan üniversiteler şöyle:

  • Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü: Programın koordinasyonunda görev alıyor.
  • Yıldız Teknik Üniversitesi: Programın koordinasyonunu üstleniyor.
  • Boğaziçi Üniversitesi: Akademik katkı sağlıyor.
  • İstanbul Teknik Üniversitesi: Akademik katkı sağlıyor.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Akademik katkı sağlıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, geçen yıl başlatılan Veri Analizi Okulu'na yaklaşık 30 bin kişinin aktif katıldığını açıklamıştı. Yeni dönemde kapsamı genişletilen platformla yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarında da eğitim imkanı sunulacak.

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