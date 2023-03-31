"AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bahar dönemi açık üniversite sınavları Nisan ayında düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?