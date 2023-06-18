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YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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YKS’nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

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