YKS AYT - YDT 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? AYT - YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?
"YKS AYT - YDT 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS maratonu, yarın adayların AYT ve YDT testlerini cevaplamalarıyla sona erecek. Peki, YKS AYT - YDT 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? AYT - YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?
"YKS AYT - YDT 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? AYT - YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran bugün yapıldı. Adaylar 18 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökecek. Peki, YKS AYT - YDT 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? AYT - YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?
2023 YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Yani YKS sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR?
TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.
TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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