LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS tercih tarihi belli oldu mu? meb.gov.tr LGS sınav sonucu öğren!
"LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. LGS sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Milyonlarca öğrencinin gözü "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. MEB LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, 2023 LGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!
4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS hakkında detaylar araştırılıyor. Sınavın geride kalmasıyla sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. LGS sonuçları meb.gov.tr internet üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki "2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte, LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023!
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 26 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercih tarihiyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erime açılacak. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile LGS sınav sonuçlarını sorgulayacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Öğrenciler okulların puanlarını ve kendi puanlarını dikkate alarak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.
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