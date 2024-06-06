YKS'de Son Kontroller: Oje ve Su ile sınava girmek serbest mi? Adayların dikkat etmesi gerekenler neler?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken adaylar son kontrollerini yapmaya başladı. Cumartesi günü TYT, Pazar günü ise AYT ile tamamlanacak sınavda zorluk yaşamamak için adaylar sıkça sorulan sorulara yanıt arıyor. Bu sorulardan ikisi ise "YKS'de oje yasak mı?" ve "Sınavda su veriliyor mu?".
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, yaklaşan sınav için son hazırlıklarını tamamlıyor. Cumartesi günü TYT, Pazar günü ise AYT'nin tamamlanacağı sınavda adaylar, her detayı gözden geçiriyor. Bu detaylar arasında sıkça sorulan "YKS'de oje ve su yasak mı?" sorusu da yer alıyor.
YKS SINAVINDA OJE YASAK MI?
ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Adaylar, sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler. Sınavın yapıldığı her bir salonda ise duvar saati, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.
Sınavda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Adaylar, sınava kimlik ve ÖSYM sınav giriş belgesi ile girmek zorundadır.
- Cep telefonu, elektronik cihazlar ve diğer yasak materyaller sınava sokulamaz.
- Sınav sırasında adayların gözetmenleri tarafından izlenmesi sağlanır.
- Kopya çekme veya kopya verme gibi durumlarda adayların sınavı iptal edilir.
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