YKS’de Son Kontroller: Oje ve Su ile sınava girmek serbest mi? Adayların dikkat etmesi gerekenler neler?

YKS SINAVINDA OJE YASAK MI?

ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Adaylar, sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler. Sınavın yapıldığı her bir salonda ise duvar saati, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.