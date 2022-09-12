YKS'de ek yerleştirme tercih başvuruları ne zaman sona erecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri yarın sona erecek. Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde 122 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.
2022-2023 öğretim yılı için 2022 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılıyor.
Tercih işlemleri, yarın saat 23.59'da sona erecek. Ek yerleştirme için 30 liralık ücret ise 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.
Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2022-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2022-YKS merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.
PUANLA YERLEŞTİRME YAPILACAK
Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2022-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adayların 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkı bulunuyor.
2022-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı bulunmuyor.
Ek yerleştirme kontenjanlarını, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip adaylar tercih edebiliyor.
2022-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor.
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