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Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 öncesinde kayıt yenileme başvuruları almayı sürdürüyor. Adaylar başvuru süreci hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından kayıt alma süreci devam ederken, öğrenciler sınav tarihlerini merak etmeye başladı. Peki, Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başvuruları 22 Ağustos'ta başlamıştı. Başvurular 7 Ekim'de son bulacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılıyor.

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi.

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