Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? YÖK 2022-2023 akademik takvimi...
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavından iyi bir puan alan ve üniversiteye yerleşen binlerce öğrenci konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? YÖK 2022-2023 akademik takvimi...
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıtların yapılmasıyla üniversite heyecanı yaşayan binlerce aday bulunuyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? YÖK 2022-2023 akademik takvimi...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Üniversiteler ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Eğitim ve öğretim yılı akademik takvimleri üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre şekilleniyor.
Buna göre üniversitelerin eylül ortası ya sonu gibi açılması bekleniyor.
2022-2023 EĞİTİM YILI TAKVİMİ
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
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