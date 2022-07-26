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YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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YKS’de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalarla Anadolu imam hatip liseleri bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2022-YKS) ilk 100'de 57, ilk 1000'de 436, ilk 10 binde 3 bin 567, ilk 20 binde 6 bin 997, ilk 100 binde 37 bin 887 derece elde etti.

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