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YKS tercihleri yapacak adaylar dikkat! MEB, 11 bin rehber öğretmen ile 81 ilde hizmet verecek

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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YKS tercihleri yapacak adaylar dikkat! MEB, 11 bin rehber öğretmen ile 81 ilde hizmet verecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci boyunca, üniversite adaylarına yönelik yaklaşık 11 bin rehber öğretmen/psikolojik danışman aracılığıyla 81 ilde ve ilçe merkezlerinde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlatılacak.

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