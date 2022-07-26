Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce 8.sınıf öğrencisi kayıtların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte, Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?