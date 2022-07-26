Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25 Temmuz Pazartesi MEB tarafından gelen son dakika açıklama ile LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Açıklamanın ardından liselere kayıt süreci merak ediliyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce 8.sınıf öğrencisi kayıtların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte, Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Şimdi ise öğrenciler lise kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:
Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf
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