YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlaması sonrası üniversite ek tercihlerinin de başlaması bekleniyor. Bu noktada ikinci tercih şansını deneyecek adaylar 2022 YKS ek tercih (ek yerleştirme) başvuruları için duyurulması beklene tarihler ÖSYM kılavuzu ile belli oluyor. Peki, YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. Herhangi bir programa kayıt yaptırmayanlar YKS 2. Tercih tarihleri içerisinde ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.
Buna göre ilk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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