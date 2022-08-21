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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS 2022 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Bilindiği üzere; başvuru işlemleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; bursluluk sınavı tarihi açıklandı. 2022 yılı sınav uygulama takvimi doğrultusunda bursluluk sınavı tarihi açıklandı ve Eylül ayı işaret edildi. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 4 Eylül saat 10.00'da yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS sonuçları 23 Eylül tarihinden açıklanacak.

İOKBS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Bursluluk sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

Giriş belgeleri ise sınav tarihinden en az 7 gün önce yayımlanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

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