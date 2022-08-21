KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğince KYK burs ve yurt başvuruları başlıyor. Devlet yurdu başvuruları ile öğrencilerin güvenli ve rahat bir şekilde barınma ihtiyaçları, burs ve kredi başvuruları ile de öğrencilerin maddi ihtiyaçları gideriliyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi başvurularına ek olarak yurt başvuru tarihleri de araştırılıyor. Devlet tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs, kredi ve yurt imkânları büyük önem arz ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve yurt başvuru süreci ile KYK burs ve kredi ücreti gibi bilgiler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor.
KYK BAŞVURULARI 2022 2023
KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.
Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yakın zamanda KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.
Geçen yıl burs başvuruları 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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