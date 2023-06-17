YKS TYT giriş çıkış saatleri 2023 | Sınavdan en erken sat kaçta çıkılır? ÖSYM YKS süresi kaç dakika, kaç saat sürüyor?

YKS'nin TYT oturumu bugün saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Binlerce öğrenci üniveristede iyi bir eğitim ve kariyer hedefini tutturabilmek için ter dökecek. Öğrenciler sınav öncesinde detayları araştırıyor. Hem veliler hem adaylar sınav giriş ve çıkış saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki sınavdan en erken sat kaçta çıkılır? ÖSYM YKS süresi kaç dakika, kaç saat sürüyor?

YKS NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.