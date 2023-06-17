YKS TYT giriş çıkış saatleri 2023 | Sınavdan en erken sat kaçta çıkılır? ÖSYM YKS süresi kaç dakika, kaç saat sürüyor?
YKS'nin TYT oturumu bugün saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Binlerce öğrenci üniveristede iyi bir eğitim ve kariyer hedefini tutturabilmek için ter dökecek. Öğrenciler sınav öncesinde detayları araştırıyor. Hem veliler hem adaylar sınav giriş ve çıkış saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki sınavdan en erken sat kaçta çıkılır? ÖSYM YKS süresi kaç dakika, kaç saat sürüyor?
YKS'nin TYT oturumu bugün saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Binlerce öğrenci üniveristede iyi bir eğitim ve kariyer hedefini tutturabilmek için ter dökecek. Öğrenciler sınav öncesinde detayları araştırıyor. Hem veliler hem adaylar sınav giriş ve çıkış saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki sınavdan en erken sat kaçta çıkılır? ÖSYM YKS süresi kaç dakika, kaç saat sürüyor?
YKS NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.
Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.
1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.
YKS'DE EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?
Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.
YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.
İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.
Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.
3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.
Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM, YKS sınav yerlerini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açmıştı.
Adaylar sınava girecekleri okul ve sıra numarası gibi bilgileri içeren YKS sınav belgesi alma işlemini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.
YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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