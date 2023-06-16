YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? YKS'de yanında olması gerekenler...
"YKS'de oje yasak mı, değil mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavı, bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava hangi eşyalarla girip giremeyeceğini merak eden adaylar ise YKS sınavında neler yasak, neler serbest sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? YKS'de yanında olması gerekenler...
"YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak. YKS yasak eşyalar listesi ile üniversite sınavına girerken hangi belgeler gerekli sorusu yanıt arıyor. Peki, YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? YKS'de yanında olması gerekenler...
YKS OJE YASAK MI?
YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor.
YKS GİYİM YASAĞI VAR MI?
Adaylar istedikleri şekilde giyinip sınava girebilirler. Giyim yasağı bulunmuyor.
YKS CEP TELEFONU İLE GİRİLEBİLİYOR MU?
YKS'ye cep telefonu ile girmek yasaktır. Tek gelen vatandaşlar cep telefonlarını bir köşeye bırakmalılar.
YKS KÜPE İLE GİRİLİR Mİ?
Sınava kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır.
YKS AKBİL İLE GİRİLİR Mİ?
YKS'ye hiçbir ulaşım kartı ile girmek mümkün değildir.
YKS YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR LİSTESİ
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır
(Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.
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