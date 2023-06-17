TYT Akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer doğru-yanlış yazım soru, cevapları! YKS Uyur gezer nasıl yazılır?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin gerçekleşmesinin hemen ardından öğrenciler en çok kafa karıştıran soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Aralarından en çok merak edilenlerden biri ise uyur gezer, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer gibi kelimlerin nasıl yazıldığı oldu. İşte cevaplar...