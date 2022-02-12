YKS TYT AYT baraj puanı kalktı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu? SON DAKİKA HABERLER

YKS TYT AYT baraj puanı kalktı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmaya hazırlanan öğrenciler başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. 2022 YKS ile birlikte bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 'baraj puanı' oldu. TYT ve AYT oturumlarında baraj puanının kalkıp kalkmadığı araştırılıyor. Peki, YKS TYT AYT baraj puanı kalktı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu? İşte haberin detayları...

YKS TYT AYT BARAJ PUANI KALKTI MI?

2022-YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ile AYT baraj puanı uygulamayacak.

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek, 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.