YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? Çalışma soruları...
Üniversite adaylarının YKS'ye hazırlık aşamasında destekleyici olacak YKS kampı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılına ilişkin YKS kampı ile ilgili detaylar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler YKS kampının başlayacağı tarihe ve nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? İşte YKS kampı hakkında merak edilen soruların yanıtı...
YKS kampı ne zaman başlıyor, giriş nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavları için başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava hazırlanan öğrenciler için YKS kampı duyurusu yapıldı. Bu kapsamda YKS kampı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...
YKS KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik, YKS Kampı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
YKS KAMPI GİRİŞ NASIL YAPILIR?
YKS kampı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.
Bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.
TÜM DERSLER KAYIT ALTINA ALINACAK
Hangi derste, hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmî YouTube kanalından yayımlanacak.
Canlı yayına katılamayan veya yayını tekrar izlemek isteyen öğrenciler için tüm dersler kayıt altına alınacak ve istenildiği zaman bu kayıtlar izlenebilecek.
Öğrenciler, canlı yayınlarda çözümü yapılan soruları, yaprak test formatındaki tasarımını hem OGMMATERYAL e-içerik portalından hem de YouTube'da ilgili dersin videosunun açıklamalar bölümünden indirebilecek.
İNTERAKTİF YKS SORU ÇÖZÜMLERİ İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Keçiören Ek Binası'nda kurulan stüdyoda, genel müdürlüğün YouTube kanalından canlı yayında soru çözümleri gerçekleştirilecek. Soru ekrana gelecek ve öğrenciler belirtilen sürede soruyu çözerek cevaplarını ilgili alana tıklayarak sisteme gönderecek.
Süre bittikten sonra hangi seçeneğin kaç öğrenci tarafından işaretlediğini (yüzdelik olarak) tüm izleyiciler görebilecek. Bu oranlar doğrultusunda öğretmen soruyu detaylı olarak çözecek ve varsa öğrenciden gelen sorulara cevap verecek.
Öğrenciler belirli zamanlarda hazırlanacak sınavlara katılabilecek. Bu testleri cevaplayan öğrenciler, anında testi cevaplayanlar arasındaki sıralamasını da görebilecek. Öğrenciler, öğretmen soruyu çözerken anlayamadıkları bölümleri yorum bölümünden sorabilecek ve sistemi takip eden diğer alan öğretmenleri bu sorulara cevap verecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? Çalışma soruları...
- Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar
- Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir, kaç yaşında? Sinem Yüksel'den duygusal paylaşım!
- Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
- Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
- Üniversite sınavı nasıl olacak? AYT, TYT, YDT sınav baraj puanı kaldırıldı mı? İşte 2022 YKS sınav ücreti...
- Üniversite sınav süresi uzadı, uzatıldı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu?
- YÖK son dakika: Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? Üniversite de bu sene baraj puanı kaldırıldı mı, olmayacak mı?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?
- SGK'dan son dakika duyurusu! Ayda 5.600 TL maaş bağlanıyor! Maaş almak için 3 gün şartı...