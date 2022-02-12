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YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? Çalışma soruları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? Çalışma soruları...

Üniversite adaylarının YKS'ye hazırlık aşamasında destekleyici olacak YKS kampı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılına ilişkin YKS kampı ile ilgili detaylar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler YKS kampının başlayacağı tarihe ve nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? İşte YKS kampı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

YKS kampı ne zaman başlıyor, giriş nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavları için başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava hazırlanan öğrenciler için YKS kampı duyurusu yapıldı. Bu kapsamda YKS kampı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...

YKS KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik, YKS Kampı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

YKS KAMPI GİRİŞ NASIL YAPILIR?

YKS kampı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.

ÇALIŞMA SORULARI HANGİ DERSLEREN YAPILACAK?

YKS Kampı'nda öğrencilerin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.

TÜM DERSLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Hangi derste, hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmî YouTube kanalından yayımlanacak.

Canlı yayına katılamayan veya yayını tekrar izlemek isteyen öğrenciler için tüm dersler kayıt altına alınacak ve istenildiği zaman bu kayıtlar izlenebilecek.

Öğrenciler, canlı yayınlarda çözümü yapılan soruları, yaprak test formatındaki tasarımını hem OGMMATERYAL e-içerik portalından hem de YouTube'da ilgili dersin videosunun açıklamalar bölümünden indirebilecek.

İNTERAKTİF YKS SORU ÇÖZÜMLERİ İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Keçiören Ek Binası'nda kurulan stüdyoda, genel müdürlüğün YouTube kanalından canlı yayında soru çözümleri gerçekleştirilecek. Soru ekrana gelecek ve öğrenciler belirtilen sürede soruyu çözerek cevaplarını ilgili alana tıklayarak sisteme gönderecek.

Süre bittikten sonra hangi seçeneğin kaç öğrenci tarafından işaretlediğini (yüzdelik olarak) tüm izleyiciler görebilecek. Bu oranlar doğrultusunda öğretmen soruyu detaylı olarak çözecek ve varsa öğrenciden gelen sorulara cevap verecek.

Öğrenciler belirli zamanlarda hazırlanacak sınavlara katılabilecek. Bu testleri cevaplayan öğrenciler, anında testi cevaplayanlar arasındaki sıralamasını da görebilecek. Öğrenciler, öğretmen soruyu çözerken anlayamadıkları bölümleri yorum bölümünden sorabilecek ve sistemi takip eden diğer alan öğretmenleri bu sorulara cevap verecek.

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