YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? Çalışma soruları...

YKS kampı ne zaman başlıyor, giriş nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavları için başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava hazırlanan öğrenciler için YKS kampı duyurusu yapıldı. Bu kapsamda YKS kampı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...

YKS KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik, YKS Kampı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.