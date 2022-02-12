EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura çekimi ve tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme ile ilgili tercihler 5-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na çevrildi. İşte, EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
2022 EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih değişti. Kura yöntemi ile yapılacak EKPSS atamaları 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.
KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;
* Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
* 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.
* 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.
* 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
- Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
- Üniversite sınavı nasıl olacak? AYT, TYT, YDT sınav baraj puanı kaldırıldı mı? İşte 2022 YKS sınav ücreti...
- Üniversite sınav süresi uzadı, uzatıldı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu?
- YÖK son dakika: Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? Üniversite de bu sene baraj puanı kaldırıldı mı, olmayacak mı?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?
- SGK'dan son dakika duyurusu! Ayda 5.600 TL maaş bağlanıyor! Maaş almak için 3 gün şartı...
- Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...
- Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sürpriz isim...
- ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? ALES başvuru ücretleri nereden, nasıl yatırılır? Bankalar...
- Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman ve neden bitiyor?