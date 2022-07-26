Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022? İlkokul-ortaokul kayıt tarihleri açıklandı mı?
EĞİTİM ahaber.com.tr
Okullar ne zaman açılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin tadını çıkaran öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 takvimiyle okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022?
Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karnelerini geçtiğimiz ay alan öğrencilerin yaz tatili devam ediyor. Yaz tatili yaklaşık toplamda 3 ay boyunca sürecek. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2022? İlkokul-ortaokul kayıt tarihleri açıklandı mı?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar 12 Eylül'de açılacak.
1. Ara tatil başlangıcı 14 Kasım ile 18 Kasım arasında olacak.
Yarıyıl tatil ise 10 iş günü sürece ve 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak.
2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.
Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.
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