Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022? İlkokul-ortaokul kayıt tarihleri açıklandı mı?

Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karnelerini geçtiğimiz ay alan öğrencilerin yaz tatili devam ediyor. Yaz tatili yaklaşık toplamda 3 ay boyunca sürecek. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2022? İlkokul-ortaokul kayıt tarihleri açıklandı mı?