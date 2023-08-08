YKS tercihleri son gün saat kaçta bitiyor 2023? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika gelişmeleri...
"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabımilyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulan sınav sonuçlarının ardından tercih işlemleri başladı. Tercihlerini yapan öğrenciler, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. İşte, sınav sonuç tarihi...
YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca öğrenci, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorusunu sorguluyor. Üniversite yerleştirme tercihleri 8 Ağustos 2023 23.59'da sona erecek. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açılanacak?
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Temmuz tarihinde başlayacak olan tercih işlemleri, 8 Ağustos'ta sona erecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olan üniversite tercihlerinin sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.
8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması beklenen YKS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıllarda, tercihlerden sonraki 1 hafta içerisinde erişime açılmıştı.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.
Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
-Öncelikle YKS tercih tarihleri kaçırılmamalı ve verilen dönem içinde liste sisteme kaydedilmelidir.
-Beklenti ve hedefler göz önünde bulundurularak tercih listesi hazırlanmalıdır.
-Sınav puanı ve başarı sıralamasına uygun okul ve bölümler tercih edilmelidir.
-Sıralamanın çok üstünde bir bölüm ve üniversite ile liste doldurulmamalıdır.
-Hedeflediğiniz üniversitenin olanakları, ulaşımı ve akademik kadrosu araştırılmalıdır.
-Sıralamanın önemine dikkat edilmeli ve ilk istenen yerler en üste yazılmalıdır.
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