YKS tercihleri son gün saat kaçta bitiyor 2023? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika gelişmeleri...

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca öğrenci, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorusunu sorguluyor. Üniversite yerleştirme tercihleri 8 Ağustos 2023 23.59'da sona erecek. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açılanacak?