DGS sonuçları erken mi açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorgulama ekranı...

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, sınavda ter döken binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği konu haline geldi. Yurdun dört bir yanında sınava giren öğrenciler, uzun süren çalışma ve hazırlık dönemlerinin ardından, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla bir adım daha ileriye geçmeyi umuyorlar. DGS'yle birlikte 2 yıllık üniversite okuyan öğrenciler, eğitim hayatlarını 4 yıla çıkarma fırsatı buluyor. İşte sonuç tarihi...

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANACAK MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki erken açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır.