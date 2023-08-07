07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri DGS sonuçları erken mi açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorgulama ekranı...

DGS sonuçları erken mi açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorgulama ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
ABONE OL
DGS sonuçları erken mi açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorgulama ekranı...

16 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında, binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Akademik anlamda 2 yıllık üniversite okuyan öğrenciler, eğitim hayatlarını 4 yıla çıkarmak için girdikleri bu önemli sınavın neticesini heyecanla öğrenmek istiyor. Peki DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, sınavda ter döken binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği konu haline geldi. Yurdun dört bir yanında sınava giren öğrenciler, uzun süren çalışma ve hazırlık dönemlerinin ardından, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla bir adım daha ileriye geçmeyi umuyorlar. DGS'yle birlikte 2 yıllık üniversite okuyan öğrenciler, eğitim hayatlarını 4 yıla çıkarma fırsatı buluyor. İşte sonuç tarihi...

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANACAK MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki erken açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2023-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2023-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2023-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir.

Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA