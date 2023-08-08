DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı 2023? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
"DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları için gözler ÖSYM'nin resmi internet sayfası olan sonuc.osmym.gov.tr adresine çevrildi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen sınavın tamamlanmasıyla ÖSYM’den sonuç açıklaması bekleniyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı 2023? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
"DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı 2023? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sınavının ardından adayların 'DGS sonuçları açıklandı' duyurusu için beklentileri arttı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonuçları açıklamasını beklemeye başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı 2023? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre DGS Sınav Sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak.
DGS sınav sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.
DGS sonuç ekranında aşağıdaki bilgiler yer alacak.
Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
Ön lisans başarı puanı
2023-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)
2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adaylar sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca bildirilecek.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.
DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.
Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2023-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2023-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir.
Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
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