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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS’de sınav süreci geride kalırken tercih süreci başladı. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları tercihle atacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Adaylar tercih tarihlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında osym.gov.tr adresinden yapacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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