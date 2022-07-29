YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Adaylar tercih tarihlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı?