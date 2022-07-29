Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Mülakat yerlerinin açıklanmasına sayılı saatler kala binlerce öğretmen adayı MEB öğretmen atama takvimi ve detaylarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?