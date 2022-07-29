Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için geri sayım başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında süreç devam ederken ön başvurular Temmuz ayında alınmıştı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Mülakat yerlerinin açıklanmasına sayılı saatler kala binlerce öğretmen adayı MEB öğretmen atama takvimi ve detaylarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 29 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.
MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldular.
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