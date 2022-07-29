Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapan 8. sınıf öğrencileri tercih sonuçlarının belli olmasıyla lise kayıt tarihleri merak edilmeye başladı. İşte, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sınavından aldığı puana göre tercihlerini yapan lise adayları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözünü lise kayıt tarihine çevirdi. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
LİSE KAYITLARI İÇİN BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
- Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C'liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...
- ÖSYM tercihler ne zaman açıklanacak? YKS TYT tercih son gün ne zaman? 2022 üniversite yerleştirme takvimi belli oldu mu?
- Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bugün yatar mı?
- Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları...
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile PA Bekçilik sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, belli oldu mu? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim 3. yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kardeşlerim 57. bölüm fragmanı çıktı mı?
- Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek
- Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?