Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sınavından aldığı puana göre tercihlerini yapan lise adayları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözünü lise kayıt tarihine çevirdi. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?