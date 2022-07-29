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Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapan 8. sınıf öğrencileri tercih sonuçlarının belli olmasıyla lise kayıt tarihleri merak edilmeye başladı. İşte, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sınavından aldığı puana göre tercihlerini yapan lise adayları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözünü lise kayıt tarihine çevirdi. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıtları başladı mı, ayın kaçında başlıyor?

LİSE KAYITLARI İÇİN BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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