YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih kılavuzu ile belirlenen üniversite taban puanları kapsamında listeler hazırlandı. Sayılı saatlerin kaldığı üniversite tercih işlemleri ardından sıra yerleştirme sonuçlarında olacak. Adaylar hedefledikleri bölüme ve üniversiteye ulaşmak için en son adımı geçecek. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?