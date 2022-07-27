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2022 LGS 2. tercihler var mı, olacak mı? LGS 2. tercihler başladı mı, ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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2022 LGS 2. tercihler var mı, olacak mı? LGS 2. tercihler başladı mı, ne zaman?

2022 LGS 2. tercihler var mı, olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. Tercihler için MEB tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak detayları geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada duyurmuştu. Peki, 2022 LGS 2. tercihler var mı, olacak mı? LGS 2. tercihler başladı mı, ne zaman?

2022 LGS 2. tercihler var mı, olacak mı? LGS 2. tercihler başladı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından merakla beklenen LGS 2. ek tercihler için detay duyuruldu. Adaylar kalan boş kontenjanlar için şanslarını deneyecek. Peki, 2022 LGS 2. tercihler var mı, olacak mı? LGS 2. tercihler başladı mı, ne zaman?

LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

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