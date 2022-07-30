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YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS sonrası tercih başvuruları 27 Temmuz’da başladı. YKS tercihleri için işlemler 5 Ağustos’ta sona erecek. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercihleri 2022 yılında tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 27 Temmuz Çarşamba günü alınmaya başlanmıştı. YKS tercihleri 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

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