AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 Temmuz'da başlayan AÖL sınavları bugün saat 23.59'da sona erecek. Sınavlara katılamayan öğrenciler son gün sınavlarını tamamlamaya çalışırken, sınavlarını tamamlamış öğrenciler ise açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına girdi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20-29 Temmuz 2022 Tarihleri arasında tamamlanacak olan AÖL sınavlarının sonuçları hakkında meraklı arayış başladı. Öğrenciler AÖL sınav sonuçları hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
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