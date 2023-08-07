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YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ais.osym.gov.tr

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Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ais.osym.gov.tr

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. YKS tercihleri sürmeye devam ederken, tercih işlemlerinin biteceği tarih ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oluyor. Peki, 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? İşte, üniversite tercihleri hakkında detaylar...

Üniversite tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu sonrasında binlerce öğrenci üniversite tercihini yapmaya başladı. YKS tercihleri bilindiği üzere ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuç tarihi...



YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında ve elektronik kayıtların ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS tercih sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra 28 Ağustos'tan önce açıklanması bekleniyor.

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