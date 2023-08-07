"Lise 9. sınıf kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları temmuz ayında açıklandı. LGS yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. Peki, Lise 9. sınıf kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr...