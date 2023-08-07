Lise 9. sınıf kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr...
"Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise kayıtları ne zaman başlayacak? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1. nakil tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde sona erdi. Peki, Lise 9. sınıf kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr...
"Lise 9. sınıf kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları temmuz ayında açıklandı. LGS yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. Peki, Lise 9. sınıf kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr...
2023-2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Lise kayı tarihleri 2023-2024 yılında 9. sınıfa başlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. LGS yerleştirme işlemleri 18 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Bu sürecin ardından kayıt dönemi başlayacak.
Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.
2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ
YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023
Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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