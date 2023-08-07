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BİLSEM kayıtları ne zaman 2023? BİLSEM hayıt hakkı kazanan öğrenciler! İtiraz başvurusu, taban puanları, kayıt içi gerekli belgeler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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BİLSEM kayıtları ne zaman 2023? BİLSEM hayıt hakkı kazanan öğrenciler! İtiraz başvurusu, taban puanları, kayıt içi gerekli belgeler...

BİLSEM öğrenci alımına dair değerlendirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı BİLSEM itiraz ve kayıt tarihlerini duyurdu. Peki, BİLSEM itiraz başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

BİLSEM mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise öğrenciler kayıt tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 07-11 Ağustos 2023 bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Peki, BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? İşte BİLSEM kayıt tarihleri...

BİLSEM İTİRAZ BAŞVURU SÜRECİ

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci alımına dair değerlendirme sonuçlarına itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek İtirazlar ise veliler tarafından il Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

İtiraz sürecini geride bırakan öğrenciler ise BİLSEM kayıtlarını 14 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Kayıt için gerekli belgeler:

a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

Deprem bölgesinde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiği için bu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM TABAN PUANLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılında tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlendi.

BİLSEM sonuçlarını görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek.

2023 MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

ÖĞRENCİNİN KAYIT BÖLGESİNDEKİ BİLSEM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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