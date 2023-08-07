BİLSEM kayıtları ne zaman 2023? BİLSEM hayıt hakkı kazanan öğrenciler! İtiraz başvurusu, taban puanları, kayıt içi gerekli belgeler...

BİLSEM mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise öğrenciler kayıt tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 07-11 Ağustos 2023 bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Peki, BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? İşte BİLSEM kayıt tarihleri...