YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından üniversite adaylarına uygulanan 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının adaylara duyurulmasının ardından tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçların açıklanması için gelecek açıklamalara kitlendi. Peki, ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının üniversite adaylarına duyurulması sonrasında aldıkları puanlarla tercihlerini yapan adaylar üniversite tercih sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yapdığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.
Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar üniversite tercih sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak. Tarih henüz belli olmadı.
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- YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
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