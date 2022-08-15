15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
ABONE OL
sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınan YKS tercihlerinin sonuçları bugün açıklandı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren YKS tercih sonuçları ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınan YKS tercihlerinin sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA